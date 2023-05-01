Они боятся не выстоять перед украинским контрнаступлением и пытаются хоть как-то себе помочь. Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
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На Бахмутском направлении у окупантов огромные потери. Ежесуточно там враг избавляется около сотни человек.
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Неблагоприятная ситуация в Бахмуте для россиян длится уже несколько месяцев, заметил Череватый. Учитывая, с одной стороны, постоянные потери, с другой – невозможность пополнения, как было раньше, личным составом из тюрем, они понимают, что наступит время, когда исчезнет возможность выполнять боевые задания.
И так они как боевая единица перестанут существовать,
– резюмировал представитель восточной группировки ВСУ.
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Что известно об ультиматуме Пригожина Кремлю
- Пригожин написал министру обороны России Сергею Шойгу письмо, где жаловался, мол, если не решится вопрос с боеприпасами, то его наемникам придется покинуть Бахмут. Также он признает огромные потери своих бойцов.
- Институт изучения войны написал, что так повар Путина продолжает попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины, ведь серьезно боится контрнаступления ВСУ.
- В то же время аналитики скептически относятся к реальности таких решительных шагов Пригожина. Ведь подобные действия перечеркнут не только его политическое будущее, но и будущее в целом. Пригожин же пытается выбить себе место под солнцем на политической арене после поражения России.