Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, такое решение Пригожину не забудут в России. Это может стать его роковой ошибкой.

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Политические шаги Пригожина

Евгений Пригожин вместе со своей ЧВК "Вагнера" не могут захватить Бахмут уже почти 9 месяцев. Для этого они привлекают все возможные средства и силы, впрочем, из-за упорства украинских воинов, достичь этой цели не могут. Уход вагнеровцев из Бахмута может очень отрицательно повлиять на будущее Пригожина.

Если он на такое решится (вывести войска – 24 Канал), у него не будет не только политического, а вообще никакого будущего. Красоты этого не простят,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Вероятно, Пригожин будет держать в Бахмуте войска столько, сколько нужно. Несмотря на то, что он недавно пригрозил, что вроде бы выведет вагнеровцев из города, требуя больше боеприпасов. Подобные его выступления действительно могут продолжаться из-за недостатка не только вооружения, но и живой силы.

"В ППК "Вагнера" осенью прошлого года было около 45 тысяч человек, которых смогли мобилизовать по тюрьмам и депрессивным городам. Сейчас же осталось примерно 5 тысяч. Поэтому, конечно, он будет пытаться давить на руководство России и российской армии", – отметил майор запаса ВСУ.

Пригожин понимает, что после поражения в войне у России будут большие изменения в политической структуре. Такими заявлениями он хочет добавить себе публичность и поднять рейтинг, чтобы после проигрыша занять себе выгодное, по его мнению, место в российском политикуме. Гетман подытожил, что такие шаги Евгения Пригожина скорее политические, чем военно мотивированные.

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