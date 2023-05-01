Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, такого рішення Пригожину не забудуть у Росії. Це може стати його фатальною помилкою.
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Політичні кроки Пригожина
Євгєній Пригожин разом зі своєю ПВК "Вагнера" не можуть захопити Бахмут уже майже 9 місяців. Для цього вони залучають усі можливі засоби та сили, втім через завзятість українських воїнів, досягнути цієї мети не можуть. Відхід вагнерівців з Бахмута може дуже негативно вплинути на майбутнє Пригожина.
Якщо він на таке наважиться (вивести війська – 24 Канал), у нього не буде не лише політичного, а взагалі ніякого майбутнього. Пригожину цього не вибачать,
– наголосив Олексій Гетьман.
Імовірно, що Пригожин триматиме у Бахмуті війська стільки, скільки потрібно. Попри те, що нещодавно він пригрозив, що начебто виведе вагнерівців з міста, вимагаючи більше боєприпасів. Подібні його виступи й справді можуть продовжуватись через нестачу не лише озброєння, але й живої сили.
"У ПВК "Вагнера" восени минулого року було близько 45 тисяч осіб, яких змогли мобілізувати по в'язницях та депресивних містах. Зараз же залишилось приблизно 5 тисяч. Тому, звісно, він намагатиметься тиснути на керівництво Росії та російської армії", – зазначив майор запасу ЗСУ.
Пригожин розуміє, що після поразки у війні в Росії будуть великі зміни в політичній структурі. Такими заявами він хоче додати собі публічності та підняти рейтинг, щоб після програшу зайняти собі вигідне, на його ж думку, місце у російському політикумі. Гетьман підсумував, що такі кроки Євгєнія Пригожина є радше політичними, ніж військово вмотивованими.
Олексій Гетьман про можливий вивід вагнерівців з Бахмута: дивіться відео
Плачевний стан ПВК "Вагнера": що відомо
- В інтерв'ю російському військкору Євгєній Пригожин поскаржився на проблему нестачі боєприпасів на фронті. Він заявив, що навіть написав ультимативного листа до глави міноборони Росії Сєргєя Шойгу, де вимагає снарядів, інакше його найманці залишать місто.
- Що більше, Пригожин узагалі заявив, що ПВК "Вагнера" скоро перестане існувати через колосальні втрати в особовому складі.
- Зауважимо, що майор ЗСУ Родіон Кудряшов заявив, що вагнерівці використовують тактику Другої світової війни. Вони просто кидають "на забій" один взвод за одним, потім міняють роту і так відбувається постійно. Через це у них величезні втрати живої сили.