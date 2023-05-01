Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, такого рішення Пригожину не забудуть у Росії. Це може стати його фатальною помилкою.

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Політичні кроки Пригожина

Євгєній Пригожин разом зі своєю ПВК "Вагнера" не можуть захопити Бахмут уже майже 9 місяців. Для цього вони залучають усі можливі засоби та сили, втім через завзятість українських воїнів, досягнути цієї мети не можуть. Відхід вагнерівців з Бахмута може дуже негативно вплинути на майбутнє Пригожина.

Якщо він на таке наважиться (вивести війська – 24 Канал), у нього не буде не лише політичного, а взагалі ніякого майбутнього. Пригожину цього не вибачать,

– наголосив Олексій Гетьман.

Імовірно, що Пригожин триматиме у Бахмуті війська стільки, скільки потрібно. Попри те, що нещодавно він пригрозив, що начебто виведе вагнерівців з міста, вимагаючи більше боєприпасів. Подібні його виступи й справді можуть продовжуватись через нестачу не лише озброєння, але й живої сили.

"У ПВК "Вагнера" восени минулого року було близько 45 тисяч осіб, яких змогли мобілізувати по в'язницях та депресивних містах. Зараз же залишилось приблизно 5 тисяч. Тому, звісно, він намагатиметься тиснути на керівництво Росії та російської армії", – зазначив майор запасу ЗСУ.

Пригожин розуміє, що після поразки у війні в Росії будуть великі зміни в політичній структурі. Такими заявами він хоче додати собі публічності та підняти рейтинг, щоб після програшу зайняти собі вигідне, на його ж думку, місце у російському політикумі. Гетьман підсумував, що такі кроки Євгєнія Пригожина є радше політичними, ніж військово вмотивованими.

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