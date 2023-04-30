Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив у ефірі телемарафону, що Бахмут залишається основною ціллю ворога. Там зосереджені основні сили окупантів.

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Останнім місцем у безславній історії вагнерівців може бути Бахмут

Сергій Череватий вкотре запевнив, що у ПВК "Вагнера" у районі Бахмута постійні системні втрати та неможливість постійно постачати особовий склад у величезних об'ємах.

Якщо ця тенденція збережеться, то останнім місцем їхньої безславної історії буде наш славний Бахмут. Так воно й виходить. Плюс, те що він (Пригожин – 24 Канал), при попередньому командувачі Суровікіну, був "блатним" (вони ж люблять все тюремне) у плані постачання боєприпасів, то зараз їх поставили на загальну пайку, що для них виявилось замало і вони так воювати не звикли,

– пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Сергій Череватий пояснив, що вагнерівці, зазнаючи втрат, роблять постійні істеричні заяви, щоб привернути до себе увагу та знайти хоч мікроскопічний шлях подолання.

Яка ситуація в Бахмуті

Речник розповів, що за минулу добу ворог 331 раз вдарив різними калібрами та різними артилерійськими системами. Також відбулось:

30 боєзіткнень;

93 окупантів ЗСУ знищили, ще 106 – поранені.

Також українські військові знищили ворожу техніку: гармату, дрон "Орлан-10" та 4 польових склади з боєприпасами.

Що заявив Пригожин

Буквально нещодавно власник вагнерівців Євгеній Пригожин поставив ультиматум міноборони Росії. Мовляв, якщо вони не розв'яжуть питання з боєприпасами, то його найманцям доведеться покинути Бахмут.

"Кухар Путіна" написав відповідного листа з ультиматумом міністру оборони Сєргєю Шойгу. Ультиматум Пригожина був до 28 квітня. Тобто його дедлайн вже минув.

Якщо дефіцит боєприпасів не буде заповнений, то ми будемо вимушені в організованому порядку, щоб не втікати як лякливі щури потім, або виходити, або залишатися гинути. Швидше за все, частину підрозділів ми будемо вимушені вивести,

– заявив Пригожин.

У американському Інституті вивчення війни пояснили, навіщо власник вагнерівців вдається до таких заяв. В ISW вважають, що погрози Євгєнія Пригожина відійти від Бахмута можуть свідчити про побоювання, що російські позиції в тилу Бахмута вразливі для контратак.