З точки зору ландшафту місцевості, географії довкола та військової доцільності Бахмут – це місто, в яке можливо зайти, а от вийти з нього і просунутися кудись далі надзвичайно важко. З нього веде лише дві дороги, які впираються у висоти. Обидві – під контролем ЗСУ. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Крамаров.

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Нічого не виходить

Дорога на Іванівське та дорога на Хромове – дві основні ланки сполучення Бахмутського гарнізону. Вони намагаються їх взяти, але нічого не виходить. Мало того, що в них там невдалі наступально-штурмові дії, вони ще й отримують контратаки від наших Збройних Сил, які там не розвивають успіху, адже це недоцільно. Відбили, проте далі йти не потрібно.

Низинне місто, яке тримається під повним вогневим контролем артилерії, в якому ви самі зруйнували усі будівлі, які могли б бути певними оборонними рубежами. Ви заходите і тримаєте руїни під постійним артилерійським вогнем свого противника. Казати, що це певний успіх? У жодному разі,

– наголошує військовий експерт.

Як відзначив Крамаров, останні заяви Євгєнія Пригожина пояснюються тим, що:

По-перше, він намагається будувати якусь політичну кар'єру у Росії. Своїм листом він показує: Путін в курсі, що ПВК, які є незаконними в державі-агресорці, перебувають у Бахмуті та воюють разом з російською армією.

По-друге, вони все-таки зрозуміють, що Бахмут взяли, при цьому стоять там і гинуть. Будуть звідти відступати. Чому ми відступили? Через брак боєкомплекту, який не забезпечило Міністерство оборони, а ми їм лист написали.

"Він сказав: "І ето пісьмо уйдьот нашемо главнокомандующему". Я вважаю, це відео треба зберегти й передати нашим прокурорам, які у Міжнародному кримінальному суді доводитимуть злочини росіян. В них там усі про все знали", – підсумував Крамаров.

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