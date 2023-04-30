С точки зрения ландшафта местности, географии и военной целесообразности Бахмут – это город, в который можно зайти, а вот выйти из него и продвинуться куда-то дальше чрезвычайно трудно. Из него ведет только две дороги, упирающиеся в высоты. Обе – под контролем ВСУ. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Андрей Крамаров.
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Ничего не получается
Дорога на Ивановское и дорога на Хромово – два основных звена сообщения Бахмутского гарнизона. Они пытаются их взять, но ничего не выходит. Мало того, что у них там неудачные наступательные действия, они еще и получают контратаки от наших Вооруженных Сил, которые там не развивают успеха, ведь это нецелесообразно. Отбили, но дальше идти не нужно.
Низменный город держится под полным огненным контролем артиллерии, в котором вы сами разрушили все здания, которые могли бы быть определенными оборонительными рубежами. Вы заходите и держите развалины под постоянным артиллерийским огнем своего противника. Говорить, что это успех? Ни в коем случае,
– подчеркивает военный эксперт.
Как отметил Крамаров, последние заявления Пригожина объясняются тем, что:
- Во-первых, он пытается строить некую политическую карьеру в России. Своим письмом он показывает: Путин в курсе, что ПИК, незаконные в государстве-агрессоре, находятся в Бахмуте и воюют вместе с российской армией.
- Во-вторых, они все-таки поймут, что Бахмут взяли, при этом стоят и погибают. Оттуда будут отступать. Почему мы отступили? Из-за неимения боекомплекта, который не обеспечило министерство обороны, а мы им письмо написали.
"Он сказал: "И это письмо уйдёт нашему главнокомандующему". Я считаю, это видео надо сохранить и передать нашим прокурорам, которые в Международном уголовном суде будут доказывать преступления россиян. У них там все обо всем знали", – подытожил Крамаров.
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Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает терять безумное количество своих военных в войне против нашего государства. С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали не менее 190 тысяч российских солдат.
- Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 470 русских захватчиков.
- Кроме того, россияне теряют в Украине немало военной техники. В течение 29 апреля украинские военные уничтожили: 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня, 6 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 2 единицы специальной техники.