В районі Бахмуту російські загарбники використовують усі сили та засоби, які у них є, для того, щоб захопити місто. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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Тактика, як під час Другої світової війни

Бахмутський напрямок досі залишається одним із найгарячіших на фронті. У місті зараз ведуться стрілкові бої.

Іноді дистанція стрілкових боїв є від одного метра. Тому ситуація є доволі напруженою. Але ми робимо все, щоб не лише контролювати її, але й завдавати уражень ворогу та максимально розбивати його сили,

– зазначив Родіон Кудряшов.

Попри значні втрати тактика російських військ не змінюється. Вона є подібною до тактики військових під час Другої світової війни.

"Вони просто закидують великою кількістю піхоти наш передній край як і вдень, так і вночі. Коли відділення противника "лягає", за ним йде наступне. Коли закінчуються відділення, вони міняються на інший взвод. Потім взвод міняють на іншу роту і так нескінченно", – розповів майор ЗСУ.

Мобілізаційний ресурс росіян доволі значний. Тому вони намагаються "брати" кількістю, а не якістю підготовки.

Використовують усе, що можуть

Ситуація довкола Бахмута насправді є дуже динамічною та складною, але її контролюють Збройні Сили України.

Ми робили плановий обліт переднього краю, позицій ворога і бачили сотні військовослужбовців Росії, вагнерівців, які вже замертво лежать в нашій землі. Але подібні відео даються не просто так. Це планомірна робота наших Збройних Сил, планомірне планування нашого командування та велика самовіддача військових на передньому краї,

– повідомив Родіон Кудряшов.

Основною силою у Бахмуті є ПВК "Вагнера" – підрозділи, у яких набирають ув'язнених та військовослужбовців, які вже мають досвід. На флангах зараз працює регулярна армія, підтримуючи вагнерівців зокрема артилерією.

Крім того, на Бахмутському напрямку застосовують усі види сил та засобів, які тільки можуть – від сучасних приладів спостереження до радянського озброєння.

"Ворог застосовує все, що в нього є. Це велика кількість піхоти, а-ля хвильові атаки, які застосовують на передньому плані. Використовують артилерійське озброєння, авіацію, але наші сили оборони є незламними", – розповів Кудряшов.

За словами військового, Збройні Сили України у Бахмуті зараз виконують наказ стійкої оборони, завдають максимальних уражень ворогу. Але при цьому зберігають, наскільки можуть, свій особовий склад.

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