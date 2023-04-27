Наразі українська армія може доставляти до Бахмута боєприпаси, провізію, амуніцію, медикаменти та забирати з міста поранених. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, передає 24 Канал.

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Що відбувається біля Бахмута

Череватий зазначив, що ворог кинув головні ударні можливості на Бахмутський напрямок. Натомість він не активний на Лимано-Куп’янському. За добу там було лиш одне бойове зіткнення.

Натомість вдень росіяни 243 рази обстріляли Бахмут із різних артилерійських систем, 113 окупантів загинули під час боїв, 117 — дістали поранення. Крім того, українські оборонці знищили 4 безпілотники, 4 польові склади боєприпасів і 300 одиниць автомобільної техніки ворога.

Росіяни хочуть перерізати сполучення

Окупанти хочуть дійти до перехрестя, де сходяться головні дороги, які ведуть в місто: з Часового Яру та Костянтинівки. Росіяни мріють перерізати шляхи сполучення до міста-фортеці, але ЗСУ не дають їм цього зробити.

У росіян постійно є низка дедлайнів. Спочатку до 1 травня, тепер до 9 травня. Однак героїзм, мужність, професіоналізм, стійкість наших командирів і бійців вже не вперше протягом багатьох місяців доводить, що усі їхні дедлайни розбиваються,

– зазначив речник.

Він нагадав, що справді протягом кількох тижнів росіяни уже неодноразово анонсували, що вже досягнули або майже досягнули цілей.