Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко. За його словами, втрата Бахмута означатиме власними руками допомогти ворогу захоплювати нові українські території.

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Ворог не полишає спроб взяти місто

Юрій Федоренко пояснив, що у Бахмуті ситуація все ще надскладна, тому що цей напрямок для ворога продовжує бути одним із найбільш пріоритетних.

"Противник застосовує увесь наявний ударно-штурмовий потенціал: і живу силу, і технічні засоби, вогневі засоби, авіацію", – наголосив він.

Наразі ведеться оборона міста, де противник значного успіху не має. Тому окупанти вдаються до використання авіації, щоб буквально "випалити Сили оборони із займаних позицій". Втім, очікуваного результату вони, звісно, не отримують.

У місті ведуться надзвичайно жорстокі бої. Також росіяни вирішили посилити натиск саме на шляхи сполучення, які ЗСУ використовують для завезення резервів та техніки.

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Чому Бахмут важливий

Шляхи сполучення наразі під вогневим ураженням противника. Для цього він використовує артилерію.

Український захисник зосередив увагу на тому, що утримання Бахмуту має надважливе значення. За умови, якщо ЗСУ виконають маневр і залишать місто, окупанти вийдуть на рубежі, які й хотіли отримати.

Далі противник стане в оборону й в нього вивільняється величезна кількість ударно-штурмового потенціалу, яка зараз залучена на Бахмутському напрямку. Цей весь резерв буде перекинутий на інший напрямок – на Мар'їнку для посилення їхнього угрупування військ, Лиман чи Сватове,

– пояснив він.

Федоренко зауважив, що це призведе до втрати ще більшої кількості територій.

"Утримання міста Бахмут високою ціною, яка зараз є, надзвичайно важливе, тому що ми не даємо противнику вивільнити резерв й при цьому ще й ліквідовуємо його ударно-штурмовий потенціал", – переконаний він.

За його словами, українцям потрібно звільняти території, щоб не допустити ворога до інших земель.

Хто воює на боці Росії

Юрій Федоренко наголосив, що противник у рази переважає за чисельністю живої сили.

"Це комбінована жива сила: і ПВК "Вагнера", і десантники, і мобілізовані, з-поміж яких були утворені мобільні групи, і спецпризначенці", – пояснив він.

Російські спецпризначенці заходять в місто для взяття певного рубежу, щоб потім на ці ж позиції зайшли військовослужбовці, які мають менший рівень підготовки.

Чисельністю противник переважає. По духу, хоробрості та вмінню, розумінню військової справи, звісно, перевага на боці Сил оборони України,

– переконаний він.

Український військовий зауважив, що у росіян немає тенденції здаватися в полон, тому що їх потім не приймають назад.

"У них дорога тільки в одну сторону", – розказав він і додав, що здача в полон у Росії карається розстрілом.

Також окупанти вживають психотропні речовини, які притупляють почуття страху.

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