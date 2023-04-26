Про це в ефірі телемарафону зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також нагадав, що українські захисники та захисниці обороняють місто-фортецю з 1 серпня 2022 року.
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Чи стоїть питання виходу з міста
Данілов розповів, що Ставку збирають 2-3 рази в тиждень і щоразу питання Бахмута є обов'язковим.
Це для нас важливий стратегічний пункт. Багато говорили, що треба здати місто і відійти, але такими темпами ми можемо дуже швидко дійти до наших західних кордонів,
– підкреслив Данілов.
Він додав, що на Ставці військовослужбовці щоразу обговорюють питання міста та розповідають про стратегію оборони на цьому напрямку. І щоразу вони запевняють, що цю ділянку треба обов'язково тримати, аби решта частин фронту "не посипались".
"Ворог фізично знищує всі споруди в місті й в такий спосіб не дає можливості вести оборону", – зауважив секретар РНБО.
Попри це, наразі Бахмут стоїть, українські військові його захищають і здавати його ніхто не збирається.
Ситуація на фронті: останні новини
- У нещодавній заяві речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що противник зазнав значних втрат на Бахмутському напрямку: загинули десятки тисяч військових. Попри ці невдачі, загарбники продовжують просуватися вперед, щодня нещадно штурмуючи місто.
- Проте, завдяки непохитній самовідданості Збройних Сил, Бахмут залишається опорним пунктом і відмовляється підкорятися ворогу. Спікер акцентував на тому, що Бахмут стає зразком військової ганьби Росії. Не допомагають окупантам ні ударні сили, ні завдання ударів всіма видами ствольної артилерії, ні обстріли з РСЗВ, авіації та дронами-камікадзе.
- За даними Генштабу ЗСУ, найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут та Мар'їнку. Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.
- Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове.