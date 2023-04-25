Президент розповів, що під час засідання було актуалізовано інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

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Під час Ставки підбили підсумки "Рамштайну"

"Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", – сказав глава держави.

Також під час засідання учасники Ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Україна та її Сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців,

– зазначив Зеленський.

Крім того, під час Ставки обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

"Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", – резюмував президент.

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