Президент рассказал, что во время заседания была актуализирована информация о ситуации на поле боя, в том числе на самых сложных направлениях. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

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Во время Ставки подвели итоги "Рамштайна"

"Каждое из направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", – сказал глава государства.

Также во время заседания участники Ставки подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

Украина и ее Силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов,

– отметил Зеленский.

Кроме того, во время Ставки обсудили ход комплектования личным составом и техникой бригад.

"Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", – резюмировал президент.

Буданов доложил Зеленскому о планах россиян