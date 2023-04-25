Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.

Де наступають російські військові

Росіяни вели наступ у напрямку Хромового: показуємо на карті

Росіяни наступали біля Степового: показуємо на карті

Сили оборони відбили атаку в районі Мар'їнки: карта

Де Росія відмовилася від наступу

Яка ситуація довкола Вугледара: карта

Яка ситуація на інших напрямках

Карта фронту на Півдні

Сили оборони відпрацювали по окупантах

  • Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах.
  • Окрім того наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.