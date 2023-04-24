24 Канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 24 квітня. Так, за даними Генштабу, окрім Бахмута, наразі складна ситуація також у Мар'їнці.

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Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку,
– йдеться у звіті.

Яка ситуація на напрямках фронту

Лінія бойових дій у Бахмуті: карта

Успіхи Сил оборони

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, було збито ворожий гелікоптер Мі-24 4 безпілотники ворога (2 розвідувальних – "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об'єкти противника.