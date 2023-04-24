24 Канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 24 апреля. По данным Генштаба, помимо Бахмута, сейчас сложная ситуация также в Марьинке.

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Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку,
– говорится в отчете.

Какая ситуация на направлениях фронта

Линия боевых действий в Бахмуте: карта

Успехи Сил обороны

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, был сбит вражеский вертолет Ми-24 4 беспилотника врага (2 разведывательных – "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.