Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта.

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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО.

Где наступают российские военные

Россияне вели наступление в направлении Хромово: показываем на карте

Россияне наступали возле Степового: показываем на карте

Силы обороны отразили атаку в районе Марьинки: карта

Где Россия отказалась от наступления

Какая ситуация вокруг Угледара: карта

Какая ситуация на других направлениях

Карта фронта на Юге

Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам.
  • Кроме того, наши защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.