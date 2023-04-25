Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта.

Смотрите также Война артиллерии: как миллион снарядов изменит ситуацию на фронте и когда наступит переломный момент

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО.

Где наступают российские военные

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов на этом направлении.

Россияне вели наступление в направлении Хромово: показываем на карте

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не достиг. Россия обстреляла Авдеевку и 7 других населенных пунктов.

Россияне наступали возле Степового: показываем на карте

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись 7 населенных пунктов Донецкой области.

Силы обороны отразили атаку в районе Марьинки: карта

Где Россия отказалась от наступления

На Лиманском направлении противник наступательных действий не совершал. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Луганской и Донецкой областей.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Противник обстрелял Угледар и еще четыре населенных пункта Донецкой области.

Какая ситуация вокруг Угледара: карта

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Харьковской и Луганской областей.

Какая ситуация на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки совершил обстрелы населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время россияне обстреляли населенные пункты рядом с линией боевого столкновения.

Карта фронта на Юге

Силы обороны отработали по оккупантам