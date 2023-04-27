Росія, попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Ворог завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах.
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Сили оборони відбили 54 атаки
Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту.
Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар'їнку.
Росія наступає на кількох напрямках
Росіяни наступали в напрямку Іванівського: карта
Росіяни наступають у районі Авдіївки: карта
Росіяни наступають у районі Мар'їнки: карта
Яка ситуація під Лиманом і Вугледаром
Росіяни обороняються на Херсонщині
Окупанти обороняються на Півдні: карта
Сили оборони відпрацювали по окупантах
- Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів.
- Також знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об'єкта противника.