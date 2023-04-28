Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій
Протягом минулої доби ворог здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.
Росіяни відновили наступ на Лиманському напрямку
Росіяни наступали в районі Діброви: карта
Карта боїв у Бахмуті
Росіяни наступають в районі Авдіївки: карта
Сили оборони відбили атаки в районі Мар'їнки: карта
Яка ситуація на інших напрямках фронту
Карта бойових дій на Півдні України
Як Сили оборони відпрацювали по окупантах
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
Водночас наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.