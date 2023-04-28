Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Протягом минулої доби ворог здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Росіяни відновили наступ на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Зазначимо, що в попередньому зведенні Генштабу ЗСУ від 27 квітня повідомлялося, що ворог не вів наступальних дій на цьому напрямку. Також ворог з артилерії обстріляв населені пункти Луганської та Донецької областей.

Росіяни наступали в районі Діброви: карта

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждало чимало населених пунктів Донецької області.

Карта боїв у Бахмуті

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Донецької області.

Росіяни наступають в районі Авдіївки: карта

На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар'їнка. Росіяни обстріляли чимало населених пунктів Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в районі Мар'їнки: карта

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Противник завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, а також здійснив обстріли населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Карта бойових дій на Півдні України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог обстріляв міста і села в Чернігівській, Сумській і Харківській областях.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Противник обстріляв населені пункти Харківської та Луганської областей.

Як Сили оборони відпрацювали по окупантах