Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Протягом минулої доби ворог здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Росіяни відновили наступ на Лиманському напрямку

Росіяни наступали в районі Діброви: карта

Карта боїв у Бахмуті

Росіяни наступають в районі Авдіївки: карта

Сили оборони відбили атаки в районі Мар'їнки: карта

Яка ситуація на інших напрямках фронту

Карта бойових дій на Півдні України

Як Сили оборони відпрацювали по окупантах

  • Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
  • Водночас наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різного типу.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.