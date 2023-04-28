Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий
За прошедшие сутки враг совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.
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Какая ситуация на других направлениях фронта
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Как Силы обороны отработали по оккупантам
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
В то же время нашими защитниками были сбиты 6 вражеских БПЛА разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.