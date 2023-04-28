Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий

За прошедшие сутки враг совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

Россияне возобновили наступление на Лиманском направлении

Россияне наступали в районе Дибровы: карта

Карта боев в Бахмуте

Россияне наступают в районе Авдеевки: карта

Силы обороны отразили атаки в районе Марьинки: карта

Какая ситуация на других направлениях фронта

Карта боевых действий на Юге Украины

Как Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
  • В то же время нашими защитниками были сбиты 6 вражеских БПЛА разного типа.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.