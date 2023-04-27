Впродовж тривалого часу російські військові не можуть захопити Бахмут. Зараз вони виправдовують це "поганими погодними умовами". Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Паніка перед контрнаступом

Останніми днями засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин все більше істерить через український контрнаступ. Він заявляє, що ЗСУ, начебто, розпочнуть контрнаступальну операцію на початку травня після того, як будуть сприятливі погодні умови.

Погодні умови й справді впливають на майбутній контрнаступ. Але Пригожин користується не дуже перевіреними даними. Зараз він більше демонструє ті проблеми, які в них виникають не лише в місті, а й навколо,

– зазначив Олександр Коваленко.

За його словами, Бахмут – це лакмусовий папірець, який демонструє загальні проблеми російських окупантів в Україні. Але якщо говорити про саме цю ділянку фронту, то там у вагнерівців проблеми з флангами. Вони були вимушені частину своїх сил та засобів передислокувати з флангів в саме місто, аби підсилити там штурмові дії.

"Їм не вистачає ресурсу, не дивлячись навіть на те, що на сьогодні Бахмут – це зосередження найбільшої кількості сил та засобів російських військ по всій зоні бойових дій", – підкреслив військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленко про проблеми вагнерівців у Бахмуті: дивитись відео

Бездарність росіян

Вагнерівці не можуть досягти результату в Бахмуті вже тривалий час, а зараз Пригожин виправдовує все погодними умовами чи послабленням власних флангів через внутрішню конфронтацію силових структур.

Вони таким чином з одного боку намагаються виправдати свої невдачі, а з іншого – викривають свою нездатність проведення масштабніших наступальних дій,

– наголосив Коваленко.

Він додав, що у випадку, якщо справді в районі Бахмута відбудеться навіть не контрнаступ, а просто системність контратак, то це докорінно може змінити ситуацію в місті та не тільки. Усе через те, що в росіян зараз гіпертрофована кількість сил та засобів, але відсутня тактична раціональність їхнього використання.

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