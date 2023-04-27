Про це заявив голова Європейського командування США генерал Крістофер Каволі. За його словами, росіяни зазнають шалених втрат на війні в Україні.

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ЗСУ готові до контрнаступу

Як розповів Каволі, ЗСУ наразі перебувають у "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських військових.

Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели, українці перебувають у хорошій позиції,

– сказав Каволі.

За його словами, на сьогодні сухопутні сили Росії більші, ніж були на початку повномасштабного вторгнення, попри численні втрати у війні проти України.

"Російські сухопутні сили були дещо дегенеровані через цей конфлікт, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту", – наголосив генерал.

До того ж Росія має низку варіантів. В окупантів є ще 1 000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників.

Тож вони все ще використовують всю цю звичайну потужність, і змішують їх усі разом,

– додав Каволі.

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