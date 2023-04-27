Про це заявив голова Європейського командування США генерал Крістофер Каволі. За його словами, росіяни зазнають шалених втрат на війні в Україні.
Важливо Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ в Криму й бояться зазнати поразки під 9 травня, – ISW
ЗСУ готові до контрнаступу
Як розповів Каволі, ЗСУ наразі перебувають у "хорошій позиції" для контрнаступу проти російських військових.
Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели, українці перебувають у хорошій позиції,
– сказав Каволі.
За його словами, на сьогодні сухопутні сили Росії більші, ніж були на початку повномасштабного вторгнення, попри численні втрати у війні проти України.
"Російські сухопутні сили були дещо дегенеровані через цей конфлікт, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту", – наголосив генерал.
До того ж Росія має низку варіантів. В окупантів є ще 1 000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників.
Тож вони все ще використовують всю цю звичайну потужність, і змішують їх усі разом,
– додав Каволі.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- В Інституті вивчення війни проаналізували дії окупантів у тимчасово окупованому Криму та інформаційному полі. Там заявили, що росіяни продовжують готуватись до контрнаступу ЗСУ.
- Дмитро Кулеба наголосив, що Україна звільнить окуповані території. За його словами, весняний контрнаступ буде.
- Наталя Гуменюк повідомляла, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. В ОК "Південь" повідомили, що він вже йде невеликими, але впевненими кроками.