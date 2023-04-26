Керівниця пресцентр Сил оборони ОК “Південь” Наталія Гуменюк повідомила, що Контрнаступ ЗСУ, на який так всі чекають, вже почався.

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Яка задача контрнаступу наразі

Гуменюк пояснила, що наразі ЗСУ працюють над тим, що потужності та можливості ворога були мінімізовані. Власне, саме в цьому полягає контрнаступ, який вже відбувається.

Тобто, в цьому якраз і полягає той самий контрнаступ, який всі чекають-чекають, коли ж вже почнеться, коли ж все можна знімати, коли можна показувати і викладати. А він тихесенько іде, такими невеличкими кроками, але впевненими. І йде він до того, що потужності ворога знищуються, зникають склади з боєприпасами, вибухають пункти зосередження техніки, прилітає в місця скупчення особового складу. І ось це, навіть не дуже організоване угруповання, стає зовсім розрізненим,

– сказала вона.

На це Гуменюк натякала ще кілька днів тому. 24 квітня вона повідомила, що на той час "останніх 3 дні у нас дуже потужні результати бойової роботи".

ЗСУ зачищають передову лівого берега Дніпра

Раніше Наталія Гуменюк розповіла, що на Південному напрямку триває робота по зачищенню передової смуги лівого берега Дніпра.

Наразі у контрбатарейному режимі боротьби на Півдні вдається знищувати від 13 до 20 одиниць техніки за добу. Нашим захисникам вдається нищити: артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби ППО ворога.

Зверніть увагу. Наталія Гуменюк щоразу наголошує, що варто довіряти лише достовірним джерелам інформації, а особливо в питаннях війни. Умови військової операції вимагають тиші. Результати роботи будуть оприлюднювати тоді, коли ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових.

Якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі новини,

– сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що саме через поспішні повідомлення аналітиків про те, що ЗСУ вже буцімто на лівому березі, росіяни суттєво посилили атаки по протилежному по Херсонському району такі потужні.