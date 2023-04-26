Руководитель пресс-центра Сил обороны ОК “Юг” Наталья Гуменюк сообщила, что Контрнаступление ВСУ, которого так все ждут, уже началось.

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Какая задача контрнаступления сейчас

Гуменюк объяснила, что сейчас ВСУ работают над тем, что мощности и возможности врага были минимизированы. Собственно, именно в этом заключается уже наступающее контрнаступление.

То есть, в этом как раз и состоит то самое контрнаступление, которое все ждут-ждут, когда же начнется, когда же все можно снимать, когда можно показывать и выкладывать. А оно тихонько идет такими небольшими шагами, но уверенными. И идет оно к тому, что мощности врага уничтожаются, исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники, прилетает в места скопления личного состава. И вот эта, даже не очень организованная группировка, становится совершенно разрозненной,

– сказала она.

Об этом Гуменюк намекала еще несколько дней назад. 24 апреля она сообщила, что к тому времени "последних 3 дня у нас очень мощные результаты боевой работы".

ВСУ зачищают передовую левого берега Днепра

Ранее Наталья Гуменюк рассказала, что на Южном направлении идет работа по зачистке передовой полосы левого берега Днепра.

В контрбатарейном режиме борьбы на Юге удается уничтожать от 13 до 20 единиц техники в сутки. Нашим защитникам удается уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства ПВО врага.

Обратите внимание. Наталья Гуменюк каждый раз отмечает, что следует доверять только достоверным источникам информации, а особенно в вопросах войны. Условия военной операции требуют тишины. Результаты работы будут обнародовать тогда, когда ситуация будет достаточно безопасной для наших военных.

Если верить в нас и дать нам возможность поработать в тишине, мы обязательно сделаем хорошие новости,

– сказала Гуменюк.