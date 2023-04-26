Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Михайло Притула. Він назвав головну умову, коли може початися великий український контрнаступ.

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Притула зауважив, що фактично контрнаступальні дії України уже тривають.

Знищуються ланцюги постачання, знищується жива сила, пункти управління. Знищується перш за все військова логістика, все, що стосується підвозу боєкомплектів,

– прокоментував експерт.

Це і означає підготовку до великого контрнаступу, на його думку.

Підготовка до наступу

Військовий експерт вважає, що великий контрнаступ розпочнеться тоді, коли буде знищено багато російського ресурсу і зменшиться небезпека для української армії.

Якщо не буде боєкомплектів, звичайно їжі, води, то армії там робити нічого,

– додав спікер.

Він також наголосив, що у росіян, порівняно з українською армією, набагато складніша і довша логістика. ЗСУ перекинути війська на ту чи іншу ділянку простіше та швидше, натомість ворогу потрібно обходити великі території. Тим паче, що деякі залізничні станції та колії зруйновані, що більше ускладнило постачання ворога.

Притула прокоментував можливість початку контрнаступу ЗСУ: дивитись відео

Коли розпочнеться український контрнаступ