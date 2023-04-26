Про це 24 Каналу розповів американський політик Юрій Рашкін. Він вважає, оскільки США не може контролювати ситуацію на фронті, де воюють не їхні солдати, очікування від результату справді можуть знижуватися.

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Рашкін зауважив, що для Сполучених Штатів Америки зараз направду унікальна ситуація, адже вони ніколи досі не вкладали таку кількість ресурсів, які вони не можуть контролювати. Тобто країна передає зброю та техніку, але не керує цим на полі бою.

Ми повинні знати, що Україна переможе, але не обов'язково зробить це завтра, післязавтра тощо. Але у Вашингтоні насправді ніхто не знає і як росіяни відреагують,

– прокоментував спікер.

США очікують на результати

Рашкін переконаний, що зараз США буде активно продовжувати подібні обговорення. Адже зараз починається той період, коли країна зробила все, що могла чи вважала потрібним для того, аби допомогти. Нині фактично виконали всі запити України по зброї та техніці.

Зараз ми бачимо, що ситуація на фронті кривава, але вона не рухається в жодну сторону. Мені здається, що для успішної наростальної підтримки України на Заході, успіхи потрібно продемонструвати на полі бою,

– наголосив політик.

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Військова допомога не вичерпалась

Політик вважає, що США ще не досягли тієї точки, коли військова допомога Україні вичерпалася, постачати ще є що. Можливо, коли виникають саме такі підозри, чи дали Україні все, що їй потрібно для успішного контрнаступу, в якийсь момент може з'явитися зброя, на яку не сподівалися, бо у Вашингтоні хочуть бути впевненими, що все закінчиться так як треба.

"Рамштайн-11" зокрема показав, що є сотні нових солдатів, яких США буде тренувати на танках Abrams, США постачають більше боєприпасів, що все пропрацьовується безперервно. Рашкін згадав, що раніше мовилося про те, що Україні не будуть постачати Abrams, а зараз відомо, що їхнє постачання заплановане на осінь.

Таке підлякування тим, що, можливо, Україна не має всього, що їй потрібно, мені здається, це гарний меседж перед наступом, він може розслабити ворога і він може спонукати союзників ще щось докинути в останній момент,

– резюмував Рашкін.

Основні результати засідання "Рамштайн-11"