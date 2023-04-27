Об этом заявил глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи. По его словам, россияне несут огромные потери на войне в Украине.
Важно Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крыму и боятся поражения к 9 мая, – ISW
ВСУ готовы к контрнаступлению
Как рассказал Каволи, ВСУ сейчас находятся в "хорошей позиции" для контрнаступления против российских военных.
Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели, украинцы находятся в хорошей позиции,
– сказал Каволи.
По его словам, на сегодняшний день сухопутных сил России больше, чем было в начале полномасштабного вторжения, несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.
"Российские сухопутные силы были несколько дегенерированы из-за этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта", – подчеркнул генерал.
К тому же у России есть ряд вариантов. У оккупантов есть еще 1 000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков.
Поэтому они еще используют всю эту обычную мощь, и совмещают их все вместе,
– добавил Каволи.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В Институте изучения войны проанализировали действия оккупантов во временно оккупированном Крыму и информационном поле. Там заявили, что россияне продолжают готовиться к контрнаступлению ВСУ.
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