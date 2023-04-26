Подробности министр иностранных дел рассказал итальянским журналистам. Кулеба подчеркнул, что Украина освободит свою территорию.
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Относительно контрнаступления и ситуации на местах, Кулеба добавил:
Весеннее контрнаступление будет, но когда – не скажу. Мы к нему готовимся. Единственная цель – освободить украинскую территорию, мы освободим нашу территорию.
Ранее Кулеба сказал, что Украина готова обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или территориальным уступкам со стороны Украины. Он подчеркнул, что в поисках мирного плана на карту поставлено безопасное будущее украинского народа.
Отметим, что 26 апреля руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Контрнаступление ВСУ, которого так все ждут, уже началось. В настоящее время ВСУ работают над тем, что мощности и возможности врага были минимизированы. Собственно, именно в этом заключается уже наступающее контрнаступление.
Фактически наступление ВСУ уже продолжается
Некоторые действия украинских защитников указывают на то, что уже начался подготовительный этап к контрнаступлению. В частности, уничтожаются цепи снабжения, уничтожается живая сила, пункты управления. Многие эксперты говорят, что большое контрнаступление начнется тогда, когда будет уничтожено много российского ресурса и уменьшится опасность для украинской армии.