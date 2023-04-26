Военный эксперт Олег Жданов считает, что такие заявления только играют на руку украинским военным. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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В частности, Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ начнется после 2 мая – когда закончатся дожди. Жданов считает, что это свидетельствует о том, что российским захватчикам не хватает проверенной информации и они постоянно находятся в режиме ожидания: когда, где, какими силами Украина пойдет в контрнаступление.

Это хорошо, пусть паникуют. Копают окопы. Это составная часть информационной войны. Пригожин может и не имеет большого политического веса, но распространяя такие слухи, он помогает нам,

– подчеркни он.

По словам Жданова, россияне с марта "сидят на нервах". Именно в марте пришли первые единицы новых западных танков, что существенно изменяет картину на поле боя. Российская армия еще не имела боевого опыта с западными танками. Leopard 2 и Challenger будут вызовом для русской армии.

"Все увидят на что способны российские танки и это может окончательно обрушить рынок вооружения для России. Заявления Пригожина – это психологическая составляющая перед контрнаступлением, ведь ожидание смерти гораздо страшнее самой смерти", – отметил он.

Что Пригожин заявил о нашем контрнаступлении