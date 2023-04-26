Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такі заяви лише грають на руку українським військовим. Про це він розповів 24 Каналу.

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Зокрема, Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться після 2 травня – коли закінчаться дощі. Жданов вважає, що це свідчить про те, що російським загарбникам не вистачає перевіреної інформації й вони постійно перебувають в режимі очікування: коли, де, якими силами Україна піде у контрнаступ.

Це добре, нехай панікують. Копають окопи. Це складова частина інформаційної війни. Пригожин може й немає великої політичної ваги, але розповсюджуючи такі чутки, він допомагає нам,

– наголоси він.

За словами Жданова, росіяни з березня "сидять на нервах". Саме у березні прийшли перші одиниці нових західних танків, що дуже суттєво змінює картину на полі бою. Російська армія ще не мала бойового досвіду з західними танками. Leopard 2 та Challenger будуть викликом для російської армії.

"Усі побачать на що здатні російські танки й це може остаточно обвалити ринок озброєння для Росії. Заяви Пригожина – це психологічна складова перед контрнаступом, адже очікування смерті набагато страшніше ніж сама смерть", – зазначив він.

Що Пригожин заявив про наш контрнаступ