Окупанти продовжують докладати зусиль, щоб забезпечити безпеку своїх тилових наземних ліній комунікацій в окупованому Криму.

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Росіяни готуються захищати Кримський міст

Глава Росавтодору Микита Храпов 26 квітня заявив, що російські будівельники завершили найскладніші етапи відновлення залізничної ділянки мосту через Керченську протоку. За його словами, залізничний рух мостом відновиться достроково у травні.

Того ж дня представник Мінтрансу Росії заявив, що до 28 квітня російські чиновники планують ввести понад 80 пунктів огляду на в'їздах до Кримського мосту.

Російські офіційні особи, ймовірно, нарощують зусилля щодо забезпечення безпеки та покращення наземних ліній комунікацій через Керченську протоку в Крим у рамках підготовки до потенційних українських контрнаступів,

– вважають аналітики

Куди могла подітися ворожа техніка з Криму

Аналітики звернули увагу на останні супутникові знімки з військової бази росіян на півострові. На них видно, що окупанти перекинули бронетехніку та артилерійські системи з окупованого Криму.

Куди поділась ворожа техніка – невідомо. Проте в Інституті вивчення війни припустили, що окупанти могли перекинути її для підтримки продовження російських наступальних операцій у Донецькій області або на інших ділянках фронту в рамках підготовки до можливих контрнаступів України.

Росіяни бояться переломного моменту контрнаступу перед 9 травня

Коментарі, які останнім часом роблять російські офіційні особи та пропагандисти, демонструють їхню тривогу з приводу можливих контрнаступальних дій України. Зокрема Євген Пригожин 26 квітня сказав, що як тільки в Бахмуті покращаться погодні умови, Україна розпочне контрнаступ, який може збігтися з 9 травня та зірвати "свято". Експерти зазначили, що такий хід дій був би трагічним для росіян, які надають символічне значення датам.