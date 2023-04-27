Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт Михайло Притула. Він наголосив, що іншого виходу у росіян немає.

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"У них немає іншого виходу, як захищати захоплені території. Для цього вони збирають мобілізованих, кидають їх в окопи, щоб просто ті заповнити. Відсутня техніка, сучасні ракети. І зважаючи на те, як готуються позиції для відходу російської верхівки і того ж Пригожина, почувають вони себе не дуже. А ЗСУ стають потужнішими і це видно", – сказав військовий експерт.

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Росія оголила інші позиції

Значні втрати змусили окупантів перекидати сили з інших стратегічних позицій. Так, у битві під Вугледаром росіяни втратили 155 бригаду морської піхоти. Вона була створена на базі 55, яка охороняла території Росії на Далекому Сході, нагадав Притула. Тепер ці позиції – ласий шматок для Китаю.

Тепер Китаю нічого не заважає захоплювати їхні території, виконуючи рішення компартії. В той же час Росія перекидає війська під Вугледар і намагається атакувати. Нагадаю, якщо спочатку вони (росіяни – 24 Канал) намагалися наступати по всім периметрам, то зараз зосередилися на одному напрямку,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що кількісно ворог міг накопичити необхідний ресурс своїх військових одночасно для захисту і наступу. Але й Україна теж до цього підготувалася.

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