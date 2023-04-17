Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що особливо окупанти атакують позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.

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"Але без успіху. І застосовують різні методи для того, аби ми не ходили в контратаки", – заявив він.

Окупанти мінують місцевість

За словами Жданова, противник дистанційно замінував місцевість на Куп'янському напрямку.

"На 4 ділянках лінії фронту. Також ворог не залишає спроб покращити тактичне положення в Серебрянському лісництві", – наголосив він.

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Військовий експерт додав, що росіяни намагаються атакувати позиції українських захисників на цій ділянці оперативного напрямку.

Без успіху. Лінія фронту не змінюється. Лінія фронту стабільна вже кілька днів, майже тиждень. Жодних змін немає,

– зауважив він.

Утім, при цьому, окупанти продовжують атакувати.

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