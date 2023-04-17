Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що особливо окупанти атакують позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.
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"Але без успіху. І застосовують різні методи для того, аби ми не ходили в контратаки", – заявив він.
Окупанти мінують місцевість
За словами Жданова, противник дистанційно замінував місцевість на Куп'янському напрямку.
"На 4 ділянках лінії фронту. Також ворог не залишає спроб покращити тактичне положення в Серебрянському лісництві", – наголосив він.
Яка ситуація на лінії фронту: дивіться відео
Військовий експерт додав, що росіяни намагаються атакувати позиції українських захисників на цій ділянці оперативного напрямку.
Без успіху. Лінія фронту не змінюється. Лінія фронту стабільна вже кілька днів, майже тиждень. Жодних змін немає,
– зауважив він.
Утім, при цьому, окупанти продовжують атакувати.
Війна Росії з Україною: головне
- За минулу добу ЗСУ знищили 590 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни українські армійці ліквідували 182 660 росіян.
- Генштаб повідомив, що окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили понад 60 атак росіян на Сході.
- В епіцентрі бойових дій – Мар'їнка та Бахмут.
- Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та зенітно-ракетному комплексу. Також наші армійці збили 4 ворожих БпЛА. А підрозділи артилерії та ракетних військ вдарили по ворожому пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, району зосередження живої сили, 2 складах боєприпасів та складу пально-мастильних матеріалів росіян.