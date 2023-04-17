Загалом від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась на 182 660 осіб. Зауважимо, що точну кількість втрат ворога підрахувати складно через інтенсивність боїв, тож загиблих окупантів може бути в рази більше.

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Втрати Росії у техніці

Окрім живої сили, загарбники масово втрачають свою техніку. З 24 лютого 2022 року українська армія знищила:

танків – 3660 (+3);

бойових броньованих машин – 7087 (+4);

артилерійських систем – 2804 (+9);

РСЗВ – 538;

засоби ППО – 285 (+1)

літаків – 308;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8);

крилаті ракети – 911;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14);

спеціальна техніка – 328 (+2).

Втрати ворога станом на 17 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті

В ранковому зведенні Генштабу повідомили, що наші воїни протягом доби відбили понад 60 атак загарбників на Сході. Росія зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Там окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Крім того, авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Ба більше, наші захисники збили 4 ворожих БпЛА (2 "Орлан-10", розвідувальний "Елерон" та "Ланцет").

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

пункт управління,

зенітно-ракетний комплекс,

район зосередження живої сили,

склад пально-мастильних матеріалів,

2 склади боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, що видання The Washington Post нещодавно писало, що під час повномасштабної війни проти України загинула еліта російського спецназу. Москві знадобляться роки, аби відновити її.