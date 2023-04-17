Всего с начала полномасштабной войны армия России сократилась на 182 660 человек. Заметим, что точное количество потерь врага подсчитать сложно из-за интенсивности боев, так что погибших окупантов может быть в разы больше.

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Потери России в технике

Кроме живой силы, захватчики массово теряют свою технику. С 24 февраля 2022 года украинская армия уничтожила:

танков – 3660 (+3);

боевых бронированных машин – 7087 (+4);

артиллерийских систем – 2804 (+9);

РСЗО – 538;

средства ПВО – 285 (+1)

самолетов – 308;

вертолетов – 293;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8);

крылатые ракеты – 911;

корабли /катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14);

специальная техника – 328 (+2).

Потери врага на 17 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба сообщили, что наши воины в течение суток отразили более 60 атак захватчиков на Востоке. Россия несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Там оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу окупантов.

Более того, наши защитники сбили 4 вражеских БпЛА (2 "Орлан-10", разведывательный "Элерон" и "Ланцет").

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления,

зенитно-ракетный комплекс,

район сосредоточения живой силы,

состав горюче-смазочных материалов,

2 склада боеприпасов окупантов.

Напомним, что издание The Washington Post недавно писало, что во время полномасштабной войны против Украины погибла элита российского спецназа. Москве понадобятся годы, чтобы восстановить ее.