Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что особенно оккупанты атакуют позиции ВСУ на Лиманском направлении.
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"Но без успеха. И применяют разные методы для того, чтобы мы не ходили в контратаки", – заявил он.
Оккупанты минируют местность
По словам Жданова, противник дистанционно заминировал местность на Купянском направлении.
"На 4 участках линии фронта. Также враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве", – подчеркнул он.
Какая ситуация на линии фронта: смотрите видео
Военный эксперт добавил, что россияне пытаются атаковать позиции украинских защитников на этом участке оперативного направления.
Безуспешно. Линия фронта не меняется. Линия фронта стабильна уже несколько дней, почти неделю. Никаких изменений нет,
– заметил он.
Впрочем, при этом оккупанты продолжают атаковать.
Война России с Украиной: главное
- За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 590 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны украинские армейцы ликвидировали 182 660 россиян.
- Генштаб сообщил, что оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили более 60 атак россиян на Востоке.
- В эпицентре боевых действий – Марьинка и Бахмут.
- Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и зенитно-ракетному комплексу. Также наши армейцы сбили 4 вражеских БПЛА. А подразделения артиллерии и ракетных войск ударили по враждебному пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, району сосредоточения живой силы, 2 складам боеприпасов и составу горюче-смазочных материалов россиян.