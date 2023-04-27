Долгое время русские военные не могут захватить Бахмут. Сейчас они оправдывают это "плохими погодными условиями". Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Паника перед контрнаступлением

В последние дни основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин все больше истерит из-за украинского контрнаступления. Он заявляет, что ВСУ, казалось бы, начнут контрнаступательную операцию в начале мая после того, как будут благоприятные погодные условия.

Погодные условия действительно влияют на будущее контрнаступление. Но Пригожин пользуется не слишком проверенными данными. Сейчас он больше демонстрирует те проблемы, которые у них возникают не только в городе, но и вокруг.

– отметил Александр Коваленко.

По его словам, Бахмут – это лакмусовая бумажка, которая демонстрирует общие проблемы российских оккупантов в Украине. Но если говорить об именно этом участке фронта, то там у вагнеровцев проблемы с флангами. Они были вынуждены часть своих сил и средств передислоцировать с флангов в сам город, чтобы усилить там штурмовые действия.

"Им не хватает ресурса, несмотря даже на то, что сегодня Бахмут – это сосредоточение наибольшего количества сил и средств российских войск по всей зоне боевых действий", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

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Бездарность россиян

Вагнеровцы не могут достичь результата в Бахмуте уже длительное время, а сейчас Пригожин оправдывает все погодными условиями или ослаблением собственных флангов из-за внутренней конфронтации силовых структур.

Они таким образом с одной стороны пытаются оправдать свои неудачи, а с другой – разоблачают свою неспособность проведения более масштабных наступательных действий,

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что в случае, если действительно в районе Бахмута произойдет даже не контрнаступление, а просто системность контратак, это коренным образом может изменить ситуацию в городе и не только. Все потому, что у россиян сейчас гипертрофировано количество сил и средств, но отсутствует тактическая рациональность их использования.

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