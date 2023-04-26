Подробности рассказал командующий силами НАТО в ЕС Кристофер Каволи, который недавно провел разговор с Валерием Залужным. Он отметил, что украинские защитники и защитницы получат все обещанное оружие в срок.
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По состоянию на 26 апреля Украина получила более 98% обещанной бронетехники. Эту деталь из заявления Каволи уже начали панически распространять российские прокремлевские СМИ. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ, как огня.
Командующий силами НАТО в ЕС Каволи подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться.
Контрнаступление ВСУ уже началось
Наталья Гуменюк – руководительница пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" – заявила, что контрнаступление ВСУ, которого так ожидает весь цивилизованный мир, уже началось. Украинские герои сейчас работают над тем, чтобы силы и возможности врага были минимизированы.
Если верить в нас и дать нам возможность поработать в тишине, мы обязательно сделаем хорошие новости,
– сказала Гуменюк.
Людей призывают не распространять никакую информацию о контрнаступлении в соцсетях и ждать только официальных сообщений.