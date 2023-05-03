С мая 2022 года Игорь Танцура является командующим Силами территориальной обороны ВСУ. На днях он был на Бахмутском направлении, что позволило захватчикам запустить фейк о том, что генерал был убит. Вскоре в Институте изучения войны проанализировали эту ситуацию.

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Боятся контрнаступления, поэтому врут

Эксперты убеждены, что этот инцидент свидетельствует о том, что российские ультранационалисты пытаются презентовать любые российские операции как "задержку" потенциального украинского контрнаступления.

Военкоры распространили заявления Пригожина и представили это как информационную победу. Один пропагандист даже утверждал, что Танцура получил приказ перебросить резервы в Бахмут и подготовить ВСУ к проведению контратак в этом районе,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там указано, этот тезис позволил враждебным телеграм-каналам представить покушение на убийство Танцуры как "великую победу", ведь этот "подрыв", по мнению пропагандистов, мог бы отсрочить контрнаступательные операции украинской армии.

Обратите внимание! Российские военкоры дошли были даже до того, что утверждали, что якобы удар по Павлограду 1 мая "оказал влияние на критически важный центр логистики Украины". Однако, как известно, в результате этого теракта пострадали прежде всего мирные граждане и жилые дома.

Другие детали

Отметим, что опроверг этот вброс первым спикер Сил территориальной обороны Украины Денис Зелинский. Собственно, он ответил на слова Пригожина и заявил, что "все живы и здоровы".

Вместе с тем после этого главарь вагнеровцев не придумал ничего лучше, как сказать, что его ЧВК "продолжит действовать в этом регионе". Хотя он тоже не так давно угрожал, что выведет своих наемников из Украины

Кроме того, вспомним следующее: в этом же отчете ISW говорится о том, что российским пропагандистам начали выдавать методички относительно того, как освещать потенциальное успешное контрнаступление ВСУ. Это еще раз подтверждает, что военная операция – не за горами.