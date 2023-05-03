С мая 2022 года Игорь Танцура является командующим Силами территориальной обороны ВСУ. На днях он был на Бахмутском направлении, что позволило захватчикам запустить фейк о том, что генерал был убит. Вскоре в Институте изучения войны проанализировали эту ситуацию.
Смотрите также Кто такой Игорь Танцура: биография генерала, о гибели которого солгал Пригожин
Боятся контрнаступления, поэтому врут
Эксперты убеждены, что этот инцидент свидетельствует о том, что российские ультранационалисты пытаются презентовать любые российские операции как "задержку" потенциального украинского контрнаступления.
Военкоры распространили заявления Пригожина и представили это как информационную победу. Один пропагандист даже утверждал, что Танцура получил приказ перебросить резервы в Бахмут и подготовить ВСУ к проведению контратак в этом районе,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там указано, этот тезис позволил враждебным телеграм-каналам представить покушение на убийство Танцуры как "великую победу", ведь этот "подрыв", по мнению пропагандистов, мог бы отсрочить контрнаступательные операции украинской армии.
Другие детали
- Отметим, что опроверг этот вброс первым спикер Сил территориальной обороны Украины Денис Зелинский. Собственно, он ответил на слова Пригожина и заявил, что "все живы и здоровы".
- Вместе с тем после этого главарь вагнеровцев не придумал ничего лучше, как сказать, что его ЧВК "продолжит действовать в этом регионе". Хотя он тоже не так давно угрожал, что выведет своих наемников из Украины
Кроме того, вспомним следующее: в этом же отчете ISW говорится о том, что российским пропагандистам начали выдавать методички относительно того, как освещать потенциальное успешное контрнаступление ВСУ. Это еще раз подтверждает, что военная операция – не за горами.