В среду, 3 мая, в ежедневном отчете Института по изучению войны говорится, что российское руководство распространило документы с инструкциями для государственных СМИ относительно того, как освещать возможное украинское контрнаступление. Очевидно, оккупанты боятся успехов ВСУ.
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"Гениальный" план
Как отмечают эксперты, Кремль создает информационные условия для того, чтобы "смягчить" потрясение в медийном пространстве от возможных успехов украинских воинов. Важно, что этот факт свидетельствует, что контрнаступление, о котором все говорят, – реально.
Следовательно, пропагандистам "рекомендуют" не снижать ожиданий от предполагаемого контрнаступления. От них требуют делать акцент на том, что украинские воины будут осуществлять эту операцию при поддержке Запада.
Собственно, это позволит в случае маловероятной неудачи ВСУ "повысить цену" за эту войну и оправдать массовые потери в лавах "второй армии мира". В то же время, если украинские воины добьются успеха, у захватчиков будет "оправдание" в виде тезиса относительно того, что они якобы воюют не с Украиной, а – всем миром.
Это важное изменение после предыдущих украинских контрнаступлений в Херсоне и Харькове, которые повлекли за собой драматические потрясения и деморализацию как в российской армии, так и в российском информационном пространстве,
– пишут аналитики из ISW.
О чем еще идет речь в методичках
- Пропагандистов также "просят" не продвигать тему о том, сколько денег российские власти тратят на "восстановление" оккупированных территорий Украины. Очевидно, говорится о миллиардах, которые российские чиновники часто кладут в свои карманы, а не направляют "по назначению".
- Также кремлевским СМИ запретили освещать репетиции парадов до 9 мая. Здесь следует добавить, что в ряде областей враждебного государства любые меры к так называемому "Дню Победы" были отменены. Как ни странно, "из соображений безопасности".