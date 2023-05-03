В среду, 3 мая, в ежедневном отчете Института по изучению войны говорится, что российское руководство распространило документы с инструкциями для государственных СМИ относительно того, как освещать возможное украинское контрнаступление. Очевидно, оккупанты боятся успехов ВСУ.

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"Гениальный" план

Как отмечают эксперты, Кремль создает информационные условия для того, чтобы "смягчить" потрясение в медийном пространстве от возможных успехов украинских воинов. Важно, что этот факт свидетельствует, что контрнаступление, о котором все говорят, – реально.

Следовательно, пропагандистам "рекомендуют" не снижать ожиданий от предполагаемого контрнаступления. От них требуют делать акцент на том, что украинские воины будут осуществлять эту операцию при поддержке Запада.

Собственно, это позволит в случае маловероятной неудачи ВСУ "повысить цену" за эту войну и оправдать массовые потери в лавах "второй армии мира". В то же время, если украинские воины добьются успеха, у захватчиков будет "оправдание" в виде тезиса относительно того, что они якобы воюют не с Украиной, а – всем миром.

Это важное изменение после предыдущих украинских контрнаступлений в Херсоне и Харькове, которые повлекли за собой драматические потрясения и деморализацию как в российской армии, так и в российском информационном пространстве,

– пишут аналитики из ISW.

О чем еще идет речь в методичках