Болезнь, которую можно вылечить

Коррупция была бичем человечества с давних времен. Можно спорить, когда коррупция началась, но, честно говоря, не имеет значения, были это Ева и змей, коррумпировавшие Адама, или кто-то другой совершил этот грех впервые.

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Важно то, что эту "болезнь" невозможно искоренить, но ее точно можно вылечить. Поэтому никого не удивит рассказ о коррупции в Украине (или в любой другой стране), но следует сосредоточиться на том, как к проблеме коррупции относятся украинские власти и общество.

Для этого полезно сравнить Россию и Украину. Если коротко, у России есть давние богатые традиции коррупции. Михаил Салтыков-Щедрин, известный русский сатирик XIX века, большую часть своей жизни работавший государственным служащим, якобы сказал: "Если я усну, проснусь через 100 лет и меня спросят, что происходит в России, я сразу отвечу: пьянство и коррупция". Пророческий прогноз!

В подобном духе Лев Толстой заметил: "Коррупция в России – это не порок нескольких отдельных лиц, а широко распространенное и глубоко укоренившееся состояние, которое пронизывает все общество и все правительство". От чиновников почти ожидалось, что они будут брать взятки, и единственный вопрос заключался в том, что является соответствующей взяткой.

Например, в своей бессмертной комедии "Ревизор" Николай Гоголь, украинец, ставший выдающимся русским писателем, описывает, как старший чиновник ругает младшего чиновника за взятки, несоответствующие его рангу. Этот краткий обзор литературы передает дух эндемической коррупции. Она была столь повсеместной, что из-за нее Россия проигрывала войны (например, Крымскую войну 1853 – 1856 годов).

Украина осознала смертельную опасность коррупции

Естественно, Российская империя распространяла этот яд на завоеванные земли и народы (не так давно Россия экспортировала не только энергию, но и коррупцию на уровне канцлера Германии). Будучи русской колонией, Украина была "заражена" этой культурой.

Мы не имеем в виду, что коррупция – это исключительно российская черта, но высокая толерантность, и даже неявная поддержка коррупции в российской империи/СССР оказали явное негативное влияние на другие страны.

Важно, что в отличие от российского общества украинской общественности надоело повсеместное взяточничество, и она пытается ему противодействовать.

Оранжевая революция 2004 года стала ответом на выборы Виктора Януковича, который был воплощением коррупции для протестующих. Майдан 2014 вновь стал ответом на распространенную коррупцию во время президентства Януковича.

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В обществе существует четкий консенсус по поводу того, что коррупция является врагом №1. Кроме того, после российской оккупации Крыма и частичной оккупации Донбасса в 2014 году коррупция стала угрозой для существования Украины как суверенного государства.

Осознавая эту смертельную опасность, Украина стала на путь реформ, чтобы максимально минимизировать коррупцию. Прогресс был медленным и с периодическими неудачами. Однако неоспоримо то, что сейчас Украина значительно отличается от Украины 2014 года, худшего времени для страны при правлении Януковича.

С помощью Запада и четкого запроса общества в Украине создан ряд институций, задачей которых является предотвращение (НАПК), расследование (НАБУ), преследование (антикоррупционная прокуратура) и наказание (антикоррупционный суд) коррупции.

Была значительно повышена прозрачность: государственные закупки должны проходить через платформу ProZorro, политические деятели (и их семьи) должны раскрывать свои доходы и расходы. Патрульную полицию реформировали, чтобы устранить мелкую взяточничество. Движение Украины "прочь от Москвы" означает, что люди должны не предлагать и не брать взятки.

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Как меняется украинское общество

Очевидно, что такие реформы требуют времени, но их результаты ощутимы: реальные приговоры высокопоставленным должностным лицам, причастным к коррупции, масштабная очистка банковского сектора, электронное возмещение НДС, независимые наблюдательные советы и т.д. Возможно, устойчивость украинских вооруженных сил, в конечном счете, является свидетельством того, насколько изменилась Украина.

Недавние скандалы с закупкой продуктов питания для армии по завышенным ценам вызвали негодование общественности и побудили власти удвоить борьбу с коррупцией. Неудачи российской армии из-за коррупции почти не вызывали дискуссий или протестов в России.

Выиграна ли война с коррупцией в Украине? Нет, ведь еще нужно справиться с множеством проблем в судах и на низших уровнях власти, а также в некоторых сферах закупок, которые не были реформированы, в управлении государственными предприятиями, олигархами и т.д. Здесь мы можем пообещать только "пот, кровь и слезы". Но некоторые ключевые сражения выиграны.

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Пожалуй, самое важное то, что украинское общество исполнено решимости не только победить российскую агрессию, но и преодолеть коррупцию. Это свидетельствует об изменении равновесия: получение и предложение взяток становятся все более одиозными и социально неприемлемыми. Действительно, доля людей, считающих, что коррупция не может быть оправдана, выросла до 64% с 40% до полномасштабной войны.

Через некоторое время Украина будет отмечать День Победы, чтобы почтить тех, кто защищал страну от российского нашествия. Но дня победы в войне с коррупцией не будет. Это будет вечная борьба со взлетами и падениями. Однако поскольку стремление стать "не Россией" остается в ДНК Украины, Украина справится с этой болезнью и навсегда перейдет к равновесию, где коррупцию не терпят.

Итак, если мы заснем и проснемся через 10 (а не 100!) лет, мы можем удивиться, узнав, что Украина когда-то была коррумпированной страной.