В чем минусы советских зенитных ракет

Украина также готовится к этой кампании, поэтому и есть такая последовательность в новостях.

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Первоначально – ВСУ получили все обещанные батареи и пусковые к ЗРК Patriot и второй из 4 обещанных fire unit немецких ЗРК IRIS-T SLM.

Далее – Воздушные силы заявили, что в течение осени – зимы 2022 – 2023 годов наша ПВО уничтожила 750 ракет и "летающих мопедов" россиян, поэтому пополнение запасов зенитных ракет нам крайне необходимо.

С одной стороны, запас доступных зенитных ракет советского производства в мире сокращается. Достаточно часто, чтобы поразить враждебную цель, ЗРК советского образца должна отстрелять более одной ракеты (в отличие от тех же IRIS-T SLM или NASAMS).

На этом фоне, например, был достаточно острым отказ дать военную помощь Украине от Кипра. Казалось бы, что там того "оффшорного острова", но нет – киприотская национальная гвардия имеет немалое количество ЗРК типов "Тор" и "Бук" уже российского производства. Также у них есть запас зенитных ракет к ним (и это действительно могло интересовать ВСУ).

Комплексы С-300 имеют греки. Однако понятно, почему они, по меньшей мере официально, говорят "нет" на запрос продать нам зенитные ракеты.

С другой стороны, систем советского образца "в природе" существует гораздо больше, чем аналогичных комплексов западного образца. Поэтому, очевидно, пополнение запаса прочности нашей ПВО в преддверии осенне-зимней кампании будет следовать гибридной модели с сочетанием советских и западных систем. Там могут быть разные интересные комбинации.

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"Формульным" для этой модели станет проект по адаптации пусковых установок к советским ЗРК "Бук" и "Куб" под американские зенитные ракеты Sea Sparrow.

Турция удивляет

Германия договаривается с Швецией о выкупе для Украины 12 комплексов IRIS-T SLS (эти – малой дальности, с дальностью стрельбы до 20 километров). В то же время известно, что ВСУ получили от Швеции комплексы RBS 70 – ракеты с лазерной наводкой.

Дальность стрельбы в зависимости от модификации составляет от 5 до 9 километров. Внешне это просто ПЗРК на треноге, но его стрельбой можно управлять с помощью РЛС с дальностью обзора до 40 километров.

Южная Корея шагнула в сторону готовности давать оружие Украине при посредничестве США. Вероятно, здесь понадобится опция, что только в 2021 году южные корейцы поставили на хранение свои ЗРК MIM-23 HAWK.

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Аналогичный шаг вроде бы сделал Египет. У него есть не только снаряды и артиллерия советских калибров, но и множество ЗРК типов С-300В4, С-125, "Тор" и "Бук". Может быть, эта опция тоже может быть использована. Особенно когда Т-72 для ВСУ американцы нашли даже в Марокко.

Неожиданно оказалось, что Турция действительно поставила Украине ракетные системы TRLG-230, из которых можно запускать целое семейство управляемых ракет. В них дальность стрельбы (в зависимости от типа) варьируется от 30 километров до 300 километров. Кто знает, вдруг турки таки созреют продать нам хотя бы на пробу и для пиара свои ЗРК семейства HISAR.

Авторам "слитых из Пентагона бумажек" вдруг померещилось, например, что Польша отдала нам все свои три монструозных стационарных комплекса С-200В. Однако эти данные не подтверждают альтернативные источники. Но неизвестно, возможно, и на такие поставки пойдет. С одной стороны, мягко говоря, сомнительно, какова будет реальная эффективность работы С-200В в наших условиях, а с другой – там паспортная дальность стрельбы составляет до 160 километров.

Уникальная ситуация на войне

Если кому-то вдруг показалось, что сейчас у нас ситуация с зенитными ракетами резко стала "близкой к отчаянной", то тот ошибается.

Потому что ситуация с зенитными ракетами на уровне "близкая к отчаянной" была у нас еще до начала полномасштабного вторжения. Например, летом 2021 года глава КБ "Луч" Коростелев признавал, что боеспособность нашей ПВО поддерживалась, в частности, "каннибализацией" запчастей из нерабочих ракет для установки на рабочие.

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Или несколько более близкий пример. Когда в начале ноября 2022 года в СМИ появились отдельные тезисы из доклада британского RUSI типа: "Если не дать зенитные ракеты Украине, то россияне перейдут к бомбардировкам по-сирийски", – то почему-то у нас это восприняли как российскую ИПСО. Но на самом деле это была одна из вещей, снявших "печать" с темы поставок западных ЗРК для Украины.

Наши зенитчики действительно выжимают из техники невозможное. Эта метафора и эмоция прямо держится на объективных показателях. Это в принципе уникальная ситуация, когда в условиях столь масштабной войны удается хоть как-то пополнять запасы ракет для систем ПВО.

Поэтому мы должны пользоваться практически историческим шансом, и проживать каждый день максимально полно.