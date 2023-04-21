У чому мінуси радянських зенітних ракет

Україна також готується до цієї кампанії, тому й маємо таку послідовність у новинах.

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Спочатку – ЗСУ отримали всі обіцяні батареї та пускові до ЗРК Patriot та другий із 4 обіцяних fire unit німецьких ЗРК IRIS-T SLM.

Далі – Повітряні сили заявили, що протягом осені – зими 2022 – 2023 років наша ППО знищила 750 ракет та "літаючих мопедів" росіян, тому поповнення запасів зенітних ракет нам вкрай необхідне.

З однієї сторони, запас доступних зенітних ракет радянського виробництва у світі скорочується. Доволі часто, щоб уразити ворожу ціль, ЗРК радянського зразка має відстріляти більш ніж одну ракету (на відміну від тих же IRIS-T SLM чи NASAMS).

На цьому тлі, наприклад, була доволі гострою відмова дати військову допомогу Україні від Кіпру. Здавалось б, що там того "офшорного острова", але ні – кіпріотська національна гвардія має немалу кількість ЗРК типів "Тор" та "Бук" вже російського виробництва. Також у них є запас зенітних ракет до них (і це насправді могло цікавити ЗСУ).

Комплекси С-300 мають греки. Однак зрозуміло, чому вони щонайменше офіційно кажуть "ні" на запит продати нам зенітні ракети.

З іншої сторони, систем радянського зразка "в природі" існує значно більше, аніж аналогічних комплексів західного зразка. Тому, очевидно, поповнення запасу міцності нашої ППО напередодні осінньо-зимової кампанії йтиме за гібридною моделлю з поєднанням радянських та західних систем. Там можуть бути різні цікаві комбінації.

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"Формульним" для цієї моделі буде проєкт з адаптації пускових установок до радянських ЗРК "Бук" та "Куб" під американські зенітні ракети Sea Sparrow.

Туреччина дивує

Німеччина домовляється зі Швецією про викуп для України 12 комплексів IRIS-T SLS (ці – малої дальності, із дальністю стрільби до 20 кілометрів). Водночас відомо, що ЗСУ отримали від Швеції комплекси RBS 70 – ракети з лазерним наведенням.

Дальність стрільби залежно від модифікації становить від 5 до 9 кілометрів. Ззовні це просто ПЗРК на тринозі, але його стрільбою можна управляти за допомогою РЛС із дальністю огляду аж до 40 кілометрів.

Південна Корея зробила крок в сторону готовності давати зброю Україні за посередництва США. Ймовірно, тут знадобиться опція, що лише у 2021 році південні корейці поставили на зберігання свої ЗРК MIM-23 HAWK.

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Аналогічний крок начебто зробив Єгипет. У якого є не тільки снаряди та артилерія радянських калібрів, але й велика кількість ЗРК типів С-300В4, С-125, "Тор" та "Бук". Можливо, ця опція теж може бути використана. Особливо, коли Т-72 для ЗСУ американці знайшли навіть в Марокко.

Неочікувано виявилось, що Туреччина справді поставила Україні ракетні системи TRLG-230, із яких можна запускати ціле сімейство керованих ракет. У них дальність стрільби (залежно від типу) варіюється від 30 кілометрів до 300 кілометрів. Хтозна, раптом турки таки дозріють продати нам бодай на пробу та для піару свої ЗРК сімейства HISAR.

Авторам "злитих із Пентагону папірців" раптом привиділось, наприклад, що Польща віддала нам усі свої три монструозні стаціонарні комплекси С-200В. Однак ці дані не підтверджують альтернативні джерела. Але хтозна, можливо й до таких поставок піде. З однієї сторони, м'яко кажучи, сумнівно, яка буде реальна ефективність роботи С-200В у наших умовах, а з іншої – там "паспортна" дальність стрільби складає до 160 кілометрів.

Унікальна ситуація на війні

Якщо комусь раптом здалось, що зараз у нас ситуація із зенітними ракетами різко стала "близька до відчайдушної", то той помиляється.

Бо ситуація із зенітними ракетами на рівні "близька до відчайдушної" була в нас ще до початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, влітку 2021 року очільник КБ "Луч" Коростельов визнавав, що боєздатність нашої ППО підтримувалась зокрема "канібалізацією" запчастин із неробочих ракет для установки на робочі.

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Або дещо ближчий приклад. Коли на початку листопада 2022 року в ЗМІ з'явились окремі тези із доповіді британського RUSI типу: "Якщо не дати зенітні ракети Україні, то росіяни перейдуть до бомбардувань по-сирійськи", – то чомусь в нас це сприйняли як російську ІПСО. Але насправді це була одна із речей, які зняли "печать" із теми поставок західних ЗРК для України.

Наші зенітники справді витискають із техніки неможливе. Ця метафора та емоція прямо тримається на об'єктивних показниках. Це в принципі унікальна ситуація, коли в умовах настільки масштабної війни вдається бодай якось поповнювати запаси ракет для систем ППО.

Тому ми маємо користуватись буквально історичним шансом, та проживати кожен день максимально повно.