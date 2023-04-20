Як плани ФСБ пішли коту під хвіст

Між іншим, Федеральна служба безпеки Росії розганяє наратив про неминучість татарсько-башкирської війни.

Читайте також Нас боялись і не хотіли бачити на фронті: як добровольці завжди рятують Україну

Там дійсно є значне напруження через структуру населення республік (татари в Башкортостані, башкири в Татарстані), мовні питання, суперечки за історичну пам'ять, взаємні звинувачення у переписуванні ідентичності тощо.

Новина така: днями татарський та башкирський національно-визвольні рухи підписали спільну декларацію про принципи добросусідства. Зокрема про визнання кордонів та відмову від вимог їх зміни, визнання культурних, освітніх та мовних прав національних громад сусідніх республік та всілякі інші хороші речі, які відповідають базовим принципам ООН.

Зауважте Книга – інструмент боротьби в тилу: як перемогти ворога на всіх фронтах

По-перше, ФСБ спіймала облизня у своєму прагненні посварити народи.

По-друге, цим закладається модель відносин між новими незалежними державами. Подивимося, що буде далі.