Цифровий ГУЛАГ

Тепер у базах даних буде все, зокрема посвідчення водія або дані про власність та податки. Дістати зможуть кожного і миттєво.

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У Росії запроваджується цифрова диктатура, своєрідний "цифровий ГУЛАГ". Звичайний теж працює, як показує вирок у 25 років російському опозиційному діячу Кара-Мурзі. Але розвиток цифрових технологій дає президенту Росії Владіміру Путіну можливості, про які Джордж Оруелл навіть не міг і мріяти.

Кремль давно та із заздрістю дивиться на Китай, де працює система "соціального рейтингу", тобто спостереження за кожним та оцінка кожного. Але в Кремлі хочуть більшого.

Вони заборонили твіттер, ютуб, фейсбук та інші платформи. Тепер запроваджують електронні повістки. Наступним буде запровадження "цифрового рубля". Що теж зрозуміло, адже корупція тільки для "своїх".

Росіянам не потрібна свобода

Висновок: нам протистоїть не тільки фізична та ідеологічна, але й тепер і цифрова диктатура. Режим 21 століття. Але це робить його і більш вразливим, адже для багатьох можливості "пропетляти" радикально зменшуються.

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У Росії завжди жорсткість законів нівелювалася необов'язковістю їхнього виконання. Тепер це буде складніше, адже багато хто почне шукати для себе вихід і його можна їм підказати і навіть запропонувати. Російське населення у своїй абсолютній більшості не прагнутиме свободи, але врятувати себе захоче чимало.