Цифровой ГУЛАГ

Теперь в базах данных будет все, в том числе водительские удостоверения или данные о собственности и налогах. Достать смогут каждого и мгновенно.

Важно Впереди критический период на фронте: на нашей стороне важный фактор

В России вводится цифровая диктатура, своеобразный "цифровой ГУЛАГ". Обычный тоже работает, как показывает приговор к 25 лет российскому оппозиционному деятелю Кара-Мурге. Но развитие цифровых технологий дает президенту России Владимиру Путину возможности, о которых Джордж Оруэлл даже не мог и мечтать.

Кремль давно и с завистью смотрит на Китай, где работает система "социального рейтинга", то есть наблюдение за каждым и оценка каждого. Но в Кремле хотят большего.

Они запретили твиттер, ютуб, фейсбук и другие платформы. Теперь вводят электронные повестки. Следующим будет введение "цифрового рубля". Что тоже понятно, ведь коррупция только для "своих".

Россиянам не нужна свобода

Вывод: нам противостоит не только физическая и идеологическая, но теперь и цифровая диктатура. Режим 21 века. Но это делает его и более уязвимым, ведь для многих возможности "пропетлять" радикально уменьшаются.

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В России постоянно жесткость законов нивелировалась необязательностью их выполнения. Теперь это будет сложнее, ведь многие начнут искать для себя выход и его можно им подсказать и даже предложить. Российское население в своем абсолютном большинстве не будет стремиться к свободе, но спасти себя захочет немало.