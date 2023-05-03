У середу, 3 травня, у щоденному звіті Інституту з вивчення війни йдеться про те, що російське керівництво розповсюдило документи з інструкціями для державних ЗМІ стосовно того, як висвітлювати можливий український контрнаступ. Очевидно, окупанти бояться успіхів ЗСУ.

Дивіться також Таємний план Путіна – Кирієнка: чому Росія здавна мріяла колонізувати країни Балтії

"Геніальний" план

Як зазначають експерти, Кремль створює інформаційні умови для того, аби "пом'якшити" потрясіння в медійному просторі від можливих успіхів українських воїнів. Важливо, що цей факт засвідчує, що контрнаступ, про який усі говорять, – реальний.

Отже, пропагандистам "рекомендують" не знижувати очікувань від ймовірного контрнаступу. Натомість від них вимагають робити акцент на тому, що українські воїни здійснюватимуть цю операцію за підтримки Заходу.

Власне, це дозволить у разі малоімовірної невдачі ЗСУ "підвищити ціну" за цю війну та виправдати масові втрати у лавах "другої армії світу". Водночас, якщо українські вояки досягнуть успіху, загарбники матимуть "виправдання" у вигляді тези стосовно того, що вони нібито воюють не з Україною, а – усім світом.

Це важлива зміна після попередніх українських контрнаступів у Херсоні та Харкові, які спричинили драматичні потрясіння та деморалізацію як у російській армії, так і в російському інформаційному просторі,

– пишуть аналітики з ISW.

Про що ще йдеться в методичках