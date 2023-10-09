Новым командующим Силами ТрО стал генерал-майор Анатолий Баргилевич. В понедельник, 9 октября, на сайте Офиса Президента появился указ №679, в котором говорится о назначении Баргилевича, информирует 24 Канал.
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Баргилевич стал командующим Силами теробороны
Другим указом №678 Зеленский уволил с этой должности Игоря Танцюру.
Баргилевич ранее являлся заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.
В 2016 году Баргилевича наградили орденом Даниила Галицкого "за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга".
Танцюра был командующим теробороны более года
Первым главой Сил теробороны президент назначил боевого генерала Юрия Галушкина. В мае 2022 года его заменил Игорь Танцюра.
Российские военные пытались убить Игоря Танцюру во время поездки в Бахмут. Информацию подтвердил командир 127 бригады ТрО Роман Грищенко.
Информацию якобы о "ликвидации" Танцюры распространял бывший вожак вагнеровцев Евгений Пригожин, вроде бы погибший в конце лета.
Тогда в Институте изучения войны заявляли, что соответствующими фейками российские ультранационалисты пытаются презентовать любые российские операции как задержку потенциального украинского контрнаступления.
Что известно о тероборонеВ состав Сил теробороны входят: командование, 4 региональных управления, 25 бригад (по одной в каждой области и Киеве) и ориентировочно 150 батальонов (один на район).
В мае 2022 года Верховная Рада приняла законопроект, которым предоставила возможность территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий. Решение о выполнении задач ТрО в таких районах принимает главнокомандующий ВСУ.