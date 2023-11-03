Во время вечернего обращения к украинцам Владимир Зеленский прокомментировал решение о замене командующего Силами специальных операций.
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Что будет с Хоренко
Указом от 3 ноября глава государства уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций. Заметим, что генерал-майор занимал этот пост от 25 июля 2022 года.
Зеленский рассказал, что теперь Хоренко будет выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки Министерства обороны.
Правильный командир и человек
Новым командующим Силами специальных операций стал полковник Сергей Лупанчук.
Это опытный боевой офер. Правильный командир и человек, который придаст большую мощь Силам специальных операций. Ждем новых результатов,
– отметил Зеленский.
Какая ситуация на фронте: что происходит
- В британской разведке заявили, что украинское ПВО сорвало российское наступление на Авдеевку, которую враг не оставляет попыток окружить. Аналитики отметили, что надежная противовоздушная оборона не позволила боевым самолетам противника оказывать эффективную воздушную поддержку во время штурмов.
- На Мелитопольском и Бахмутском направлениях Силы обороны продолжают двигаться вперед.
- По словам главнокомандующего Виктора Залужного, украинское контрнаступление выдалось не таким, каким его ожидали видеть. По плану ВСУ должны были продвигаться на 30 километров в сутки, однако за 5 месяцев нашим военным удалось преодолеть всего 17 километров. Залужный надеялся, что большие потери заставят Кремль отступить. Кроме того, промедление Запада с передачей оружия позволило противнику восстановить силы после сокрушительных для него деоккупации Херсона и Харьковщины. По мнению генерала, F-16 были бы гораздо более полезны в прошлом году, чем в этом. Также он считает, что изменить ход событий на фронте способны технологии.