Во время вечернего обращения к украинцам Владимир Зеленский прокомментировал решение о замене командующего Силами специальных операций.

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Что будет с Хоренко

Указом от 3 ноября глава государства уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций. Заметим, что генерал-майор занимал этот пост от 25 июля 2022 года.

Зеленский рассказал, что теперь Хоренко будет выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки Министерства обороны.

Правильный командир и человек

Новым командующим Силами специальных операций стал полковник Сергей Лупанчук.

Это опытный боевой офер. Правильный командир и человек, который придаст большую мощь Силам специальных операций. Ждем новых результатов,

– отметил Зеленский.

Какая ситуация на фронте: что происходит