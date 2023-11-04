Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. Отмечают, что представление было получено "согласно действующему законодательству".

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"Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению министра обороны Украины", – сообщили в ОП.

Справка. Соответствующая формулировка содержится в пункте 5 статьи 16 закона "О национальной безопасности Украины".

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