Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. Отмечают, что представление было получено "согласно действующему законодательству".
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"Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению министра обороны Украины", – сообщили в ОП.
Увольнение Хоренко: что известно
- Владимир Зеленский 3 ноября сменил командующего Сил спецопераций Виктора Хоренко на Сергея Лупанчука. К слову, о нем в открытом доступе нет информации.
- В вечернем обращении глава государства заявил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки МОУ.
- В свою очередь Хоренко сообщил, что о своем увольнении узнал из СМИ. Кроме того, отмечалось, что о решении уволить Хоренко не знал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.