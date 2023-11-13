О том, что в Минобороны размышляют над отставкой трех командующих, "Украинская правда" сообщает со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве. Однако следует отметить, что это анонимные источники, а не официальная информация.

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В Минобороны якобы готовят отставку Тарнавского и Наева

По данным источников журналистов, Умеров готовит представление на увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

О причинах вероятного увольнения Тарнавского, возглавляющего одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается. Также не уточняются основания для увольнения Наева.

В то же время "Украинская правда" пишет, что на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медицинским обеспечением Сил обороны.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, комментируя информацию, заявил, что в случае принятия такого решения об этом будет сообщено на официальном сайте главы государства.

Также журналисты со ссылкой на анонимные источники пишут, что вопрос отставок этих командующих якобы рассматривается уже несколько месяцев.

Заметим, что о вероятных пертурбациях в ВСУ также писало издание Time в статье о Владимире Зеленском. Однако источником издания были неназванные анонимные собеседники.

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